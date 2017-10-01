Сделать бота телеграм

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Закрыт1 заявка128 просмотров

ttps://t.me/topspiration_bot?start=438225043

Нужен бот 1 в 1

Сколько будет стоить?

И какой срок?

8 лет назад
VictorRyd
Виктор 
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров