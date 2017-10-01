Перенос двух сайтов на новый сервер. Первый сайт в настоящее время лежит на старом сервере и вручную перенесен на новый, но не работает. Состоит из простенькой mySQL базы и пары файлов. Оба сервера доступны ...
Человек знающий JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, JSON
Есть готовый шаблон(HTML5,CSS3,JS) для гибридного приложения (Android,IOS)
Разработана и готовалогическая составляющая(Backend). За него отвечает отдельный кодер.
Необходим человек схорошими знаниями javascript для связи frontend с backend.
Половина работы ужереализована.
Готово: авторизация,регистрация, восстановления пароля, обновление баланса пользователя, изменение
личных данных.
Необходимореализовать сбор данных с шаблона и отправить их на сервер,
соответственно надобудет и получить данные с сервера, посредством js, ajax, json.
Т.е. это 2 страницы+ реализация обратной связи, работы не много.
Срок для работы 3дня.
Переписка с мной икодером(backend) будет в группе в whatsapp.
От кодера будетезапрашивать необходимые данные для передачи данных.
Оплата через безопасную сделку.
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