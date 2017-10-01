Человек знающий JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, JSON

Есть готовый шаблон(HTML5,CSS3,JS) для гибридного приложения (Android,IOS)

Разработана и готовалогическая составляющая(Backend). За него отвечает отдельный кодер.

Необходим человек схорошими знаниями javascript для связи frontend с backend.

Половина работы ужереализована.

Готово: авторизация,регистрация, восстановления пароля, обновление баланса пользователя, изменение

личных данных.

Необходимореализовать сбор данных с шаблона и отправить их на сервер,

соответственно надобудет и получить данные с сервера, посредством js, ajax, json.

Т.е. это 2 страницы+ реализация обратной связи, работы не много.

Срок для работы 3дня.

Переписка с мной икодером(backend) будет в группе в whatsapp.

От кодера будетезапрашивать необходимые данные для передачи данных.

Оплата через безопасную сделку.