Человек знающий JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, JSON

$68
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок172 просмотра

Есть готовый шаблон(HTML5,CSS3,JS) для гибридного приложения (Android,IOS) 

Разработана и готовалогическая составляющая(Backend). За него отвечает отдельный кодер.  

Необходим человек схорошими знаниями javascript для связи frontend с backend.  

Половина работы ужереализована.  

Готово: авторизация,регистрация, восстановления пароля, обновление баланса пользователя, изменение

личных данных.  

Необходимореализовать сбор данных с шаблона и отправить их на сервер, 

соответственно надобудет и получить данные с сервера, посредством js, ajax, json.  

Т.е. это 2 страницы+ реализация обратной связи, работы не много.  

Срок для работы 3дня.  

Переписка с мной икодером(backend) будет в группе в whatsapp.  

От кодера будетезапрашивать необходимые данные для передачи данных.  

Оплата через безопасную сделку.

AJAXAndroidHTMLiOSJavaScriptjQuery
8 лет назад
rbarabota
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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