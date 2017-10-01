Нужна консультация и в дальнейшем разработка подобного сервиса https://positivebet.com/ru Мне нужно знать от вас: 1. На каких технологиях это будет написано 2. Какие ресурсы железа будут необходимы при какой нагрузке ( допустим ...
Написать скрипт для QIWI +телеграмм бот
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!Задачи следующие:
- Скрипт взаимодействует с 10 киви кошельками по заданным мной алгоритмам.
- Телеграмм бот используется как панель управления.
- Программный продукт создается в одном экземпляре, все права на него принадлежат заказчику.
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