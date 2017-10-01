Написать скрипт для QIWI +телеграмм бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки363 просмотра

Здравствуйте, уважаемые профессионалы!Задачи следующие:

  • Скрипт взаимодействует с 10 киви кошельками по заданным мной алгоритмам.
  • Телеграмм бот используется как панель управления.
  • Программный продукт создается в одном экземпляре, все права на него принадлежат заказчику.
При выборе кандидата особое внимание уделяется:1) разумности ставки, так как предполагается дальнейшее взаимодействие и развитие программного комплекса;2) опыту работы с QIWI и знаниям тонкостей работы с ЭПС;3) скорости выполнения заказа. Для ускорения процесса можем совместно с исполнителем рассмотреть использование/приобретение готовых решений. 
8 лет назад
guest_15068857782722
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$120
5 дней

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад