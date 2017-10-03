Оптимизация и ускорение фильтра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Требуется оптимизировать и ускорить работу фильтра. Modx , mini shop 2

MODX
8 лет назад
termokomfort78
Антон 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nsfssm
Фролов 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$60
3 дня
Спасибо! Всё сделано быстро и качественно!
Заказчик отличный, чёткая постановка задачи, общаться легко, рекомендую!

Заявки фрилансеров

nsfssm
Фролов 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад