termokomfort78

Требуется парсинг товаров с сайта со всеми хар-ками и фото на сайт. Modx, mini shop 2. Объём около 5000 шт.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать отдельные страницы по производителям товаров для дальнейшего их продвижения на Modx minishop 2 действующего магазина. В данный момент сортировка идёт через фильтр, который также должен остаться. От Вас сроки и стоимость. Ссылка на сайт по запросу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Редизайн сайта. Требуется выполнить вёрстку и интеграцию на сайт. 5 страниц. Дизайн готов. По БС. MODXHTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется контент-менеджер для наполнения товарами климатического оборудования интернет-магазина. Modx mini shop 2. Наполнение с сайта+редактирование фото+рерайт. В данный момент около 100 товаров, далее около 3000 шт. Ссылку на сайт по запросу.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Реструктурировать в виде лендинга и оформить в текущем стиле сайта дизайн 5 страниц Услуг. Дизайн должен быть адаптивный, под 4 разрешения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется выполнить дизайн и вёрстку страниц ( кол-во примерно 10 ) Под все разрешения. Modх. Сайт по запросу отправлю.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется оптимизировать и ускорить работу фильтра. Modx , mini shop 2Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад