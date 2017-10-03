termokomfort78

Антон Иванов termokomfort78

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Требуется создание отдельных страниц по производителям Modx minishop 2
Работать с заказчиком понравилось. По запросу были предоставлены все необходимые отзывы. При появлении вопросов всегда шел оперативный ответ. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в дальнейшем.
Всё сделано отлично! С задачей разобрался и выполнил оперативно. Продолжаем дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
andriyovae
Елена 
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Редизайн сайта
Спасибо за сотрудничество! Коммуникация, ТЗ, оплата - всё хорошо.
Работа выполнена качественно и в срок. Дизайн понравился!
Ответный отзыв
nsfssm
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Оптимизация и ускорение фильтра
Заказчик отличный, чёткая постановка задачи, общаться легко, рекомендую!
Спасибо! Всё сделано быстро и качественно!
Ответный отзыв