Парсинг товаров интернет магазина на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок189 просмотров

Требуется парсинг товаров с сайта со всеми хар-ками и фото на сайт. Modx, mini shop 2. Объём около 5000 шт.

MODX
7 лет назад
termokomfort78
Антон 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров