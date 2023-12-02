Специалист modx, поправить сайт магазина

В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы: Отчет можно в TXT или EXCEL файле Столбец №1 : Название дзен-канала Столбец ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Специалист modx, поправить сайт.
1. Возможность смотреть изображения не заходя в карточку товара (внизу можно пролистывать). Пример: https://cloud.mail.ru/public/q3WF/SXwPyaJQW
2. Полное написание наименования товара + указание размеров, кода, артикула. Пример: https://cloud.mail.ru/public/JaW1/Z4BNE1vKP
3. Добавление/удаление отдельных характеристик в товары. Таких как штрих-код, ширина входа в кабинах/углах.
4. Возможность предлагать сеты товаров. Например: https://cloud.mail.ru/public/5Ppz/iSf19abrd
5. Возможность сортировки товаров по наименованию, по цене (на выбор заходящего на сайт)
6. Возможность загрузки изображений в формате webp, и подобных по содержанию.
Видео ТЗ - https://youtu.be/almc854ooUE
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