Специалист modx, поправить сайт магазина

Веб-программированиеОткрыт3 заявки39 просмотров
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Специалист modx, поправить сайт.

1. Возможность смотреть изображения не заходя в карточку товара (внизу можно пролистывать). Пример: https://cloud.mail.ru/public/q3WF/SXwPyaJQW

2. Полное написание наименования товара + указание размеров, кода, артикула. Пример: https://cloud.mail.ru/public/JaW1/Z4BNE1vKP

3. Добавление/удаление отдельных характеристик в товары. Таких как штрих-код, ширина входа в кабинах/углах.

4. Возможность предлагать сеты товаров. Например: https://cloud.mail.ru/public/5Ppz/iSf19abrd

5. Возможность сортировки товаров по наименованию, по цене (на выбор заходящего на сайт)

6. Возможность загрузки изображений в формате webp, и подобных по содержанию.

Видео ТЗ - https://youtu.be/almc854ooUE

Сам сайтparly.ru

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