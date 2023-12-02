Laravel Реализация архитектуры авто каталога / гаража (частично)

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Лучше всякого тз будет живой пример:
https://dok.ua/ua/doc/car/123108/2/18/28

Необходимо реализовать такую же логику хранения автомобилей.
База автомобилей не нужна, необходимо лишь реализовать добавление и управлением автомобилями в таком формате, с учетом того, что в дальнейшем это будет внедрено в другую экосистему.

Фронт не нужен, нужен апи по которому со всем этим можно будет взаимодействовать. (написать фронт для визуального тестирования можно по желанию)

то есть нужно:
Составление автомобилей по их свойствам:
Году, производителю, модели, типу кузова, двигателю, модификации.

Менеджеринг уже добавленных автомобилей.

Взаимодействие с каталогом в том же формате как на примере(выбираем год -> производителя которые есть по нему -> модель -> кузов -> тип двигателя -> модификация (последней может не быть))
Так же важно что бы логика и структура хранения данных никак не была завязана на этой последовательности, поскольку оная может быть изменена.

Про соблюдение принципов и чистоты кода лишь упомяну, это самособой разумеется.

Laravel
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