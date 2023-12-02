Laravel Реализация архитектуры авто каталога / гаража (частично)

Лучше всякого тз будет живой пример:

https://dok.ua/ua/doc/car/123108/2/18/28



Необходимо реализовать такую же логику хранения автомобилей.

База автомобилей не нужна, необходимо лишь реализовать добавление и управлением автомобилями в таком формате, с учетом того, что в дальнейшем это будет внедрено в другую экосистему.



Фронт не нужен, нужен апи по которому со всем этим можно будет взаимодействовать. (написать фронт для визуального тестирования можно по желанию)



то есть нужно:

Составление автомобилей по их свойствам:

Году, производителю, модели, типу кузова, двигателю, модификации.



Менеджеринг уже добавленных автомобилей.



Взаимодействие с каталогом в том же формате как на примере(выбираем год -> производителя которые есть по нему -> модель -> кузов -> тип двигателя -> модификация (последней может не быть))

Так же важно что бы логика и структура хранения данных никак не была завязана на этой последовательности, поскольку оная может быть изменена.



Про соблюдение принципов и чистоты кода лишь упомяну, это самособой разумеется.