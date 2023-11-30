Фронтенд для конвертера цен

Сайт на Worpress https://remont-kvartir-vladivostok.ru/ При загрузке сайта шапка разъезжается. Вот видео: https://drive.google.com/file/d/1oUCyQOAMLnLPp65Y5dDQV_C-sKRtpirE/view?usp=sharing Требуется это устранить, по возможности максимально ускорить загрузку сайта. Если вопросы связанные с плагинами, то отключить их/обновить/заменить. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конвертер я написал в первом приближении (еще нужны доработки). Проект простой.
Говорю сразу, что дело иметь буду только с начинающими.
Программирование в целом выполнено. Кое-что мне предстоит доработать. Попробую сделать PWA.
С версткой мне не справиться точно. Так что это вам. Но хорошо бы, чтобы вы понимали во фронтенде в целом. Вот вместе и подумаем над PWA.
В общем, вам - весь фронтенд.
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