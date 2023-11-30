Фронтенд для конвертера цен

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок186 просмотров
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Конвертер я написал в первом приближении (еще нужны доработки). Проект простой.

Говорю сразу, что дело иметь буду только с начинающими.

Программирование в целом выполнено. Кое-что мне предстоит доработать. Попробую сделать PWA.

С версткой мне не справиться точно. Так что это вам. Но хорошо бы, чтобы вы понимали во фронтенде в целом. Вот вместе и подумаем над PWA.

В общем, вам - весь фронтенд.

21 день назад
Tarun
40 летАзербайджан
6 месяцев в сервисе
Был
8 дней назад