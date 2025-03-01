Сайт-Визитка!

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Завершен15 заявок194 просмотра

Нужен хороший фронт на выполнение заказа. Весь дизайн готов в фигме с компонентами градиентами анимациями динамикой и тд. Сайт на 6стр. Нужно сделать в условиях недели за адекватную цену. Прикрепляю скрин глав экрана для понимания!

FigmaРазработка фронтенда
3 месяца назад
guest_1723910370488
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
3 месяца назад
$50
3 дня
Escrow
Алексей - топовый айтишник) Все выслушал, задал нужные вопросы, предложил необходимые решения и изменения. Оптимизировал, адаптировал. Все на высшем уровне! В итоге, все получилось как в макете!! Идеальный исполнитель! Советую!!!
Алекс - очень ответственный, пунктуальный, креативный и внимательный заказчик. Весь процесс - от постановки задачи, ТЗ, координации работы до реализации правок - проходил четко, по делу, с нужными замечаниями и деловым подходом. Все вопросы решались быстро, с уважением к работе друг друга и искренним вовлечением в процесс. Сотрудничество получилось очень продуктивным и приятным. А результат работы я уверен будет радовать всех :)

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