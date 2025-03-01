Алекс - очень ответственный, пунктуальный, креативный и внимательный заказчик. Весь процесс - от постановки задачи, ТЗ, координации работы до реализации правок - проходил четко, по делу, с нужными замечаниями и деловым подходом. Все вопросы решались быстро, с уважением к работе друг друга и искренним вовлечением в процесс. Сотрудничество получилось очень продуктивным и приятным. А результат работы я уверен будет радовать всех :)