Требуются визуальные правки на сайте WordPress: увеличение баннера, изменения расстояний между элементами, добавление блока с недавно просмотренными товарами, исправление отображения доставки СДЭК и Яндекс. Также нужно скорректировать количество товара согласно макету. Ожидаются предложения по решению указанных задач.
Создать одностраничный сайт, являющийся копией официальной базы данных
Функциональные требования:
Структура страницы:
Сайт должен быть одностраничным.
На странице должна быть форма для ввода данных(номер В/У).
Необходимо добавить анимированную загрузку данных.
Функции:
Возможность добавлять новые данные о В/У на сайт, через админ панель.
Введённые данные должны отображаться на странице при поиске по номеру В/У.
Форма для ввода данных должна располагаться справа, как показано в предоставленном видео.
Заполнить сторону слева, какой нибудь информацией по теме(особо над этим париться не стоит, так как это практически не попадает в кадр)
При вводе номера В/У, должна происходить анимированная загрузка, как на видео.
После загрузки должны быть выведены результаты с данными, которые были заранее добавлены на сайт.
Загрузка и отображение данных:
Загружаемые данные должны включать как текстовую информацию (например, данные владельца), так и фото.
Важно, чтобы поле ввода обрабатывало только номер В/У для поиска.
Результаты поиска должны быть отображены в результатах под полем ввода.
Дизайн и анимация:
Дизайн страницы должен быть похож на официальный сайт ГИБДД.
Анимация загрузки должна быть реализована при отправке данных в поле ввода.
Дополнительные уточнения:
Нам не нужно заполнять весь сайт, достаточно предусмотреть функциональность для добавления и отображения только части данных.
В видео показано, как это должно работать, используйте его как референс для функционала и интерфейса.
Сроки сдачи до 3 дней.
Заявки фрилансеров
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