Функциональные требования:

Структура страницы:

Сайт должен быть одностраничным.

На странице должна быть форма для ввода данных(номер В/У).

Необходимо добавить анимированную загрузку данных.

Функции:

Возможность добавлять новые данные о В/У на сайт, через админ панель.

Введённые данные должны отображаться на странице при поиске по номеру В/У.

Форма для ввода данных должна располагаться справа, как показано в предоставленном видео.

Заполнить сторону слева, какой нибудь информацией по теме(особо над этим париться не стоит, так как это практически не попадает в кадр)

При вводе номера В/У, должна происходить анимированная загрузка, как на видео.

После загрузки должны быть выведены результаты с данными, которые были заранее добавлены на сайт.

Загрузка и отображение данных:

Загружаемые данные должны включать как текстовую информацию (например, данные владельца), так и фото.

Важно, чтобы поле ввода обрабатывало только номер В/У для поиска.

Результаты поиска должны быть отображены в результатах под полем ввода.

Дизайн и анимация:

Дизайн страницы должен быть похож на официальный сайт ГИБДД.

Анимация загрузки должна быть реализована при отправке данных в поле ввода.

Дополнительные уточнения:

Нам не нужно заполнять весь сайт, достаточно предусмотреть функциональность для добавления и отображения только части данных.

В видео показано, как это должно работать, используйте его как референс для функционала и интерфейса.

Сроки сдачи до 3 дней.