Нам нужно создать такой чат-бот, наверное лучше телеграм. Сотрудник приходит на локацию и отправляет мне сообщение, что я "приступаю" и тем самым делится локацией о местоположении, которое заносится в гугл таблицу, так я отмечаю о начале его рабочего дня, потом так же конец. В течении дня 2-3 запроса от бота поделиться локацией. Так же работник указывает с кем он приехал на обьект и на какой авто. СОтрудник, который на авто так же фиксирует киллометраж. Все вносится в Ексель или гугл таблицы. В общем как-то так. 10-20 рабочих (сейчас 10, но расширяемся).