Доска объявлений на HivePress (Wordpress)

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Добрый день. Есть прототип в фигме https://www.figma.com/design/ZxvgJcA1I1TecR2Lob1hOU/frontend-email?node-id=49-1901&t=Sv0FJnpuXVzPjO8M-1

Нужно собрать доску объявлений как в прототипе (обязательно по функционалу так же как в прототипе, в плане дизайна можно отойти по согласованию) на платформе hivepress. От исполнителей жду бюджет и сроки.

FigmaWordPress
3 месяца назад
liringea
Эдуард 
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Сергей
 
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