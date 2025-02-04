Добрый день. Есть прототип в фигме https://www.figma.com/design/ZxvgJcA1I1TecR2Lob1hOU/frontend-email?node-id=49-1901&t=Sv0FJnpuXVzPjO8M-1

Нужно собрать доску объявлений как в прототипе (обязательно по функционалу так же как в прототипе, в плане дизайна можно отойти по согласованию) на платформе hivepress. От исполнителей жду бюджет и сроки.