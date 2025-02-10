Интегрировать готовую верстку на wordpress

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Завершен4 заявки168 просмотров

Есть готовая верстка, долго мы ее подгоняли под все что надо.
Теперь надо ее интегрировать на вордпресс.
посмотрите тз, если вас устроит предварительно, покажу макеты и саму верстку.
в тз я изложил свою версию как лучше подойти к реализации, если у вас есть другие мнение, изложите.

сроки около недели.
оплата возможна или по завершению или в 2 этапа.
1 этап выводим все данные, делаем админку -30%
2 этап интегрируем верстку - 70%

назовите цену за которую вы готовы взяться и телеграм для связи.
оплата любым удобным методом.

WordPressИнтеграция верстки
3 месяца назад
sergmakaron
Сергей 
75 лет
7 месяцев в сервисе
Был
17 дней назад
2 отзыва
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Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
$50
5 дней
Escrow
Руслан толковый разработчик, без лишних вопросов все сделал. Была небольшая предоплата, обычно я не плачу, но тут отзывы были хорошие и их было много. Результатом полностью доволен, редкий человек, для фриланса, работает без шума и пыли.
Четкое ТЗ и оплата по договоренности. Заказом остался доволен. Буду рад сотрудничеству.

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Алексей
 
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Руслан 
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