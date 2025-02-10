Требуется доработка проекта на базе Unisite CMS для сайта Betah. Необходимо устранить ошибку авторизации, связанную с некорректным вводом кода из SMS. На аналогичном проекте Acol функционал работает правильно. Ожидается исправление проблемы для обеспечения корректной работы авторизации.
Интегрировать готовую верстку на wordpress
Есть готовая верстка, долго мы ее подгоняли под все что надо.
Теперь надо ее интегрировать на вордпресс.
посмотрите тз, если вас устроит предварительно, покажу макеты и саму верстку.
в тз я изложил свою версию как лучше подойти к реализации, если у вас есть другие мнение, изложите.
сроки около недели.
оплата возможна или по завершению или в 2 этапа.
1 этап выводим все данные, делаем админку -30%
2 этап интегрируем верстку - 70%
назовите цену за которую вы готовы взяться и телеграм для связи.
оплата любым удобным методом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10
Необходимо внести изменения на сайт на платформе WordPress. Требуется создать внутреннюю страницу, аналогичную приложенному примеру, с предоставленным текстом и фото. Также нужно реализовать галерею с прокруткой, где при открытии страницы будут отображаться 2-3 строки, а при прокрутке будут добавляться новые фото. Пример сайта для вдохновения будет предоставлен.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется установить сайт на платформе WordPress, настроить SSL-сертификат и связать домен с хостингом. Необходима комплексная настройка для обеспечения безопасности и доступности сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Необходимы работы по доработке сайта на Bitrix с модулем АСПРО. Задачи включают верстку, фронтенд и добавление новой языковой версии. Техническое задание предоставлено, но макетов нет. Сроки выполнения сжаты, оплата возможна на карту или через Золотую Корону.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется обновление модуля "Налоговые ставки РФ" в CS-Cart. Необходимо добавить новые поля для ставок НДС 5% и 7%. Обеспечьте корректное введение данных.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Необходимо наладить систему управления контентом (CMS) для сайта на платформе Vue.JS с использованием nodejs, nuxtjs и MongoDB. Доступен готовый дизайн и верстка. Сайт должен поддерживать 4 языка и включать SEO-поля для редактирования мета тегов. Важно обеспечить быструю работу сайта.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо внести правки на сайт, созданный на платформе WordPress. Ожидается работа с контентом и дизайном, чтобы улучшить функциональность и внешний вид ресурса.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Необходимо подобрать шаблон на WordPress и внедрить его структуру. Заполнить страницы и сдать полный структурированный сайт с оптимизацией под Yandex. Подробное ТЗ будет предоставлено. Возможность постоянного сотрудничества.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется подбор шаблона на OpenCart, перенос всех данных и перевод сайта на иностранные языки. Необходимо создать полностью структурированный сайт с оптимизацией под Google. Подробное техническое задание будет предоставлено. Возможность постоянного сотрудничества.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Необходимо внести правки в WordPress, включая изменение стилей для некоторых блоков и добавление функционала 'показать еще' на сайт. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом современных стандартов дизайна.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад