Есть готовая верстка, долго мы ее подгоняли под все что надо.

Теперь надо ее интегрировать на вордпресс.

посмотрите тз, если вас устроит предварительно, покажу макеты и саму верстку.

в тз я изложил свою версию как лучше подойти к реализации, если у вас есть другие мнение, изложите.



сроки около недели.

оплата возможна или по завершению или в 2 этапа.

1 этап выводим все данные, делаем админку -30%

2 этап интегрируем верстку - 70%



назовите цену за которую вы готовы взяться и телеграм для связи.

оплата любым удобным методом.