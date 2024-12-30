Необходимо внести правки на сайт, созданный на платформе WordPress. Ожидается работа с контентом и дизайном, чтобы улучшить функциональность и внешний вид ресурса.
Налагодити CMS для сайту на Vue.JS (nodejs + nuxtjs)
Налагодити CMS для сайту на (nodejs + nuxtjs )
Є готовий дизайн сайту і верстка
І скажить на який платформі буде сайт . Важливо щоб сайт працював швидко.
Де кілька побажань
- на сайті буде 4 мови
- SEO поля для редагуваня (мета теги, теги мов - перелік я дам)
- напевно на Strapi
і тд
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