Налагодити CMS для сайту на Vue.JS (nodejs + nuxtjs)

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Закрыт8 заявок31 просмотр

Налагодити CMS для сайту на  (nodejs + nuxtjs )

Є готовий дизайн сайту і верстка 

І скажить на який платформі буде сайт . Важливо щоб сайт працював швидко.

Де кілька побажань
- на сайті буде 4 мови 

- SEO поля для редагуваня (мета теги, теги мов - перелік я дам)
- напевно на Strapi

і тд 

Node.jsNuxtVue.js
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