Шаблон на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки20 просмотров

Нужно подобрать шаблон на OpenCart, перенести данные и перевести на иностранные языки. Сдать полный структурированный сайт с оптимизацией под Google. Подробное ТЗ дам оперативно. Постоянное сотрудничество.

4 месяца назад
bogest
Максим 
39 лет
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2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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2 месяца назад
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Любовь
 
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18 дней назад
5 отзывов
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
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день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
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Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
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4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад