Требуется разработка одностраничного сайта на платформе Tilda или аналогичном сервисе. На странице должны быть размещены ссылки на прайс, мессенджеры и каталог. Проект должен быть готов под ключ с учетом удобства навигации и дизайна.
Шаблон на OpenCart
Нужно подобрать шаблон на OpenCart, перенести данные и перевести на иностранные языки. Сдать полный структурированный сайт с оптимизацией под Google. Подробное ТЗ дам оперативно. Постоянное сотрудничество.
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