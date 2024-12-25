Нужно создать обменник

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Закрыт17 заявок92 просмотра

Добрый день,

Хочу разработать сайт криптообменник.

На примере "sova.gg"

Обменник должен быть максимально простым и с понятным интерфейсом на нескольких языках.

По функционалу :

- Регистрация и управление профилем

- Актуальные курсы

- Система рейтинга и отзывы

- Функционал покупки, продажи и обмена криптовалют

Жду ваших предложений.

Создание сайтов
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