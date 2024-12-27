Создать сайт, где пользователь может получить бонус через авторизацию.

Все действия пользователей на сайте (вход, регистрация и получение бонуса) должны быть зафиксированы в логах и отправлены в Telegram-бот.

Также Управление Сайтом через бота, в ручную выбирать какую информацию или действие показать клиенту на сайте