Сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок55 просмотров

Создать сайт, где пользователь может получить бонус через авторизацию.

Все действия пользователей на сайте (вход, регистрация и получение бонуса) должны быть зафиксированы в логах и отправлены в Telegram-бот.

Также Управление Сайтом через бота, в ручную выбирать какую информацию или действие показать клиенту на сайте

Создание сайтовСоздание чат-ботов
4 месяца назад
guest_1735274832197
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
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Был
2 дня назад
47 отзывов
3 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
31 отзыв
4 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
4 месяца назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
69 отзывов
4 месяца назад
#1
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Юрий
 
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9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
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Вадим
 
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онлайн
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4 месяца назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»