Помощь с Restify Multipart form data Error 413

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Завершен7 заявок134 просмотра

Привет всем,

Требуется помощь разобраться почему не заливается файл размером 100 mb на Restify через Nginx из формы при помощи multipart form data.

Nginx log

127.0.0.1 - - [08/Feb/2025:12:37:46 +0000] "OPTIONS 
 /customers/63c2dcfaf11af09ce4a955fd/uploadMediaFile HTTP/1.0" 204 0 
   "https://myServer.live/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G955U 
  Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile 
  Safari/537.36"

Nginx server

      server {
server_name api.myServer.live;
listen 80;
client_max_body_size 500M;

location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;

    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;


     access_log /var/log/nginx/apiMyServerLive-access.log;
     error_log /var/log/nginx/apiMyServernLive-error.log;
        }
   }

Restify

const server = restify.createServer({});

server.use(
           restify.plugins.bodyParser({
           maxBodySize: 1000000,
            }),
           restify.plugins.queryParser({})
           );

Загружаю файл

  async function uploadMediaFile(e) {
e.preventDefault();

const formData = new FormData(e.target.parentElement);


const res = await fetch(
  GB.apiURL +
    "/customers/" +
    localStorage.getItem("id") +
    "/uploadMediaFile",
  {
    method: "POST",
    body: formData,
    headers: {
      Authorization: "jwt " + localStorage.getItem("token"),
      "Content-Type": "multipart/form-data",
    },
  }
);

switch (res.status) {
  case 201:
    break;

  default:
    alert("Error in uploadMediaFile() " + res.status);

    break;
}

Работа через Telegram Screenshare. Следую Вашим указаниям. Оплата при положительном результате.

Node.js
3 месяца назад
jurijus01
Юрий 
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Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
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В мою команду. Dream team.
Задача получилась очень интересная. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.

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