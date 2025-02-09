Задача заключается в улучшении оценки скорости сайта на 1С Битрикс до зеленой зоны по шкале Google Page Speed Insight. Необходимо провести анализ текущих показателей и предложить меры по оптимизации.
Помощь с Restify Multipart form data Error 413
Привет всем,
Требуется помощь разобраться почему не заливается файл размером 100 mb на Restify через Nginx из формы при помощи multipart form data.
Nginx log
127.0.0.1 - - [08/Feb/2025:12:37:46 +0000] "OPTIONS
/customers/63c2dcfaf11af09ce4a955fd/uploadMediaFile HTTP/1.0" 204 0
"https://myServer.live/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G955U
Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile
Safari/537.36"
Nginx server
server {
server_name api.myServer.live;
listen 80;
client_max_body_size 500M;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
access_log /var/log/nginx/apiMyServerLive-access.log;
error_log /var/log/nginx/apiMyServernLive-error.log;
}
}
Restify
const server = restify.createServer({});
server.use(
restify.plugins.bodyParser({
maxBodySize: 1000000,
}),
restify.plugins.queryParser({})
);
Загружаю файл
async function uploadMediaFile(e) {
e.preventDefault();
const formData = new FormData(e.target.parentElement);
const res = await fetch(
GB.apiURL +
"/customers/" +
localStorage.getItem("id") +
"/uploadMediaFile",
{
method: "POST",
body: formData,
headers: {
Authorization: "jwt " + localStorage.getItem("token"),
"Content-Type": "multipart/form-data",
},
}
);
switch (res.status) {
case 201:
break;
default:
alert("Error in uploadMediaFile() " + res.status);
break;
}
Работа через Telegram Screenshare. Следую Вашим указаниям. Оплата при положительном результате.
Выбранный исполнитель
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