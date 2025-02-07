Доработка в 1С Битрикс

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Доработка в 1С Битрикс

Ранее была доработка , которая сломалась.
ТЗ которая была изначально, прикладываю.
Уточню, что на сайте 2 формы: Для Поставщиков и для Покупателей. Для поставщиков все работает, для Покупателей - сломалось (Они практически идентичны).
P.S.
При попытке "Зарегистрироваться" и при "Оформлении товара" как указано на скриншоте должна быть форма которую покупатель должен заполнить (как ИП или ООО).
В данный момент по ссылке "Зарегистрироваться" открывается страница регистрации для поставщиков (немного другая форма).
А при оформлении товара вообще все сломалось и все не то.
И после подписания договора, данный договор попадает в админ часть сайта, как указано на скрине.

1С-БитриксДоработка сайтов
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guest_1738919967725
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