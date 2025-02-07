Задача включает несколько этапов: парсинг новостей из интернет-источников и соцсетей с возможностью редактирования, преобразование текстов в уникальные блоки, создание изображений по шаблонам и формирование записей для WordPress. Публикация будет производиться вручную после проверки администратором. В будущем планируется аналогичный процесс для видеоформата.
Доработка в 1С Битрикс
Доработка в 1С Битрикс
Ранее была доработка , которая сломалась.
ТЗ которая была изначально, прикладываю.
Уточню, что на сайте 2 формы: Для Поставщиков и для Покупателей. Для поставщиков все работает, для Покупателей - сломалось (Они практически идентичны).
P.S.
При попытке "Зарегистрироваться" и при "Оформлении товара" как указано на скриншоте должна быть форма которую покупатель должен заполнить (как ИП или ООО).
В данный момент по ссылке "Зарегистрироваться" открывается страница регистрации для поставщиков (немного другая форма).
А при оформлении товара вообще все сломалось и все не то.
И после подписания договора, данный договор попадает в админ часть сайта, как указано на скрине.
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