Доработка в 1С Битрикс

Ранее была доработка , которая сломалась.

ТЗ которая была изначально, прикладываю.

Уточню, что на сайте 2 формы: Для Поставщиков и для Покупателей. Для поставщиков все работает, для Покупателей - сломалось (Они практически идентичны).

P.S.

При попытке "Зарегистрироваться" и при "Оформлении товара" как указано на скриншоте должна быть форма которую покупатель должен заполнить (как ИП или ООО).

В данный момент по ссылке "Зарегистрироваться" открывается страница регистрации для поставщиков (немного другая форма).

А при оформлении товара вообще все сломалось и все не то.

И после подписания договора, данный договор попадает в админ часть сайта, как указано на скрине.