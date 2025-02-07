Несколько этапов:

1. Парсер новостей по источникам из интернета, из т.г. каналов, из Вк и пр. но строго по определённому набору из нескольких слов, например ХХ ХХ ХХ Источники на русском и англ. языке. Должна быть возможность дополнять и удалять источники.

Готовый результат в Бд

2. Преобразовать полученные тексты в уникальный текстовый блок не более 600 символов + заголовок к нему

3. Создать изображение к посту на основе шаблонов.

4. Из всего полученного собрать запись в определённом формате, шаблон дам, в Вордпрессе но не публиковать.

5. Публикация вручную, админом после проверки

В перспективе ровно тоже самое но с видеоформатом. Собирать, преобразовывать видео в текст, готовить публикацию для ручного апрува и поста админом сайта.

Думаю понятно описал? Если есть вопросы, спрашивайте.

Жду опытного специалиста, который уже делал похожую задачу.

Цена - пишите свою и сроки.