Парсить новости, обрабатывать ИИ и постить на сайте WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки305 просмотров

Несколько этапов:
1. Парсер новостей по источникам из интернета, из т.г. каналов, из Вк и пр. но строго по определённому набору из нескольких слов, например ХХ ХХ ХХ Источники на русском и англ. языке. Должна быть возможность дополнять и удалять источники.
Готовый результат в Бд
2. Преобразовать полученные тексты в уникальный текстовый блок не более 600 символов + заголовок к нему
3. Создать изображение к посту на основе шаблонов.
4. Из всего полученного собрать запись в определённом формате, шаблон дам, в Вордпрессе но не публиковать.
5. Публикация вручную, админом после проверки
В перспективе ровно тоже самое но с видеоформатом. Собирать, преобразовывать видео в текст, готовить публикацию для ручного апрува и поста админом сайта.
Думаю понятно описал? Если есть вопросы, спрашивайте.
Жду опытного специалиста, который уже делал похожую задачу.
Цена - пишите свою и сроки.

WordPressВКонтактеОбработка данныхПарсинг данныхСоздание парсеров
3 месяца назад
guest_1738919967725
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