Помощь по CS Cart

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Закрыт3 заявки318 просмотров

На сайте у товаров в описании размещена часть характеристик.
Нужно взять файл экспорта из CS Cart.
На примере 1-2 товаров показать переделанный файл примера импорта, в котором характеристики из описания находятся в нужных полях для того, чтобы при импорте эти характеристики автоматически корректно привязались к товару, а также чтобы присоединилось новое описание товара (если мы его написали для этих товаров).

В заявке пишите сроки и стоимость.
Если вы вобще дружите с CS Cart и работает за адекватные деньги, то есть большое кол-во разных задач, где вы нужны.

3 месяца назад
smilesmile
Вячеслав 
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