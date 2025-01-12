На сайте у товаров в описании размещена часть характеристик.

Нужно взять файл экспорта из CS Cart.

На примере 1-2 товаров показать переделанный файл примера импорта, в котором характеристики из описания находятся в нужных полях для того, чтобы при импорте эти характеристики автоматически корректно привязались к товару, а также чтобы присоединилось новое описание товара (если мы его написали для этих товаров).

В заявке пишите сроки и стоимость.

Если вы вобще дружите с CS Cart и работает за адекватные деньги, то есть большое кол-во разных задач, где вы нужны.