Торговый бот на Solana

Необходимо создать торгового бота на Solana с достаточно простой стратегий на борту (подробнее в тз, скину реальному кандидату)..

Предпочтительно реализовать на node js, но не принципиально. Самое главное - скорость и стабильность работы.

Что должен будет уметь бот:

-получать цену актива, ставить/переставлять лимитный ордер в зависимости от цены(подробнее в тз).

-выставлять ордер на продажу в четко заданных процентах от цены покупки. Тоже самое с стопом по убытку.

-Дополнительно: слать отчеты о сделках в тг.

От вас нужен минимальный опыт работы с смарт контрактами на solana, и написанию подобных ботов. Или хотя бы понимание как это может работать.

Если стратегия окажется интересной, бота будем дорабатывать и можно рассчитывать на долгосрочное сотрудничество.

По оплате можно договариваться, главное чтобы работа была выполнена грамотно и в адекватный срок