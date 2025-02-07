Требуется обновить старый проект на React, который не обновлялся с 2019 года. Необходимо актуализировать зависимости, устранить конфликты и подготовить инструкцию по запуску на Windows 11. Обновить версии пакетов и заменить неподдерживаемые на новые, например, node-sass.
Торговый бот на Solana
Необходимо создать торгового бота на Solana с достаточно простой стратегий на борту (подробнее в тз, скину реальному кандидату)..
Предпочтительно реализовать на node js, но не принципиально. Самое главное - скорость и стабильность работы.
Что должен будет уметь бот:
-получать цену актива, ставить/переставлять лимитный ордер в зависимости от цены(подробнее в тз).
-выставлять ордер на продажу в четко заданных процентах от цены покупки. Тоже самое с стопом по убытку.
-Дополнительно: слать отчеты о сделках в тг.
От вас нужен минимальный опыт работы с смарт контрактами на solana, и написанию подобных ботов. Или хотя бы понимание как это может работать.
Если стратегия окажется интересной, бота будем дорабатывать и можно рассчитывать на долгосрочное сотрудничество.
По оплате можно договариваться, главное чтобы работа была выполнена грамотно и в адекватный срок
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