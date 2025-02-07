Торговый бот на Solana

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок60 просмотров

Необходимо создать торгового бота на Solana с достаточно простой стратегий на борту (подробнее в тз, скину реальному кандидату)..

Предпочтительно реализовать на node js, но не принципиально. Самое главное - скорость и стабильность работы.

Что должен будет уметь бот:

-получать цену актива, ставить/переставлять лимитный ордер в зависимости от цены(подробнее в тз).

-выставлять ордер на продажу в четко заданных процентах от цены покупки. Тоже самое с стопом по убытку.

-Дополнительно: слать отчеты о сделках в тг.

От вас нужен минимальный опыт работы с смарт контрактами на solana, и написанию подобных ботов. Или хотя бы понимание как это может работать.

Если стратегия окажется интересной, бота будем дорабатывать и можно рассчитывать на долгосрочное сотрудничество.

По оплате можно договариваться, главное чтобы работа была выполнена грамотно и в адекватный срок

Node.jsSolanaСоздание ботов
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