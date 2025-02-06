Парсер на Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок265 просмотров

Необходимо написать парсер для Facebook, с возможностью парсинга по определенным ключам в сообщениях в группах либо в комментариях.

За подробностями в лс.

Парсинг данныхСоздание парсеров
3 месяца назад
guest_1707316913962
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