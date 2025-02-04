Требуется помощь в настройке сайта по документации для его размещения в блокчейне с использованием проекта walrus. Весь контент и шаблон уже подготовлены. Ищется специалист для объяснения процесса настройки. Документация доступна для ознакомления.
БОТ
Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать заявителей на визу на сайт визового центра VFS global ( https://visa.vfsglobal.com/rus/ )
Регистрация на сайте свободная ( логин, пароль )
Порядок действий (записи) :
1) Авторизация.
2) Выбор категории визы
3) При отсутствии свободных слотов на запись, необходимо отправлять запросы с определенной периодичностью.
4) При наличии свободных слотов - автоматический ввод данных клиента ( паспорт, ФИО, Телефон, даты ) - запись!
Заявки фрилансеров
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