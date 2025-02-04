БОТ

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Закрыт10 заявок334 просмотра

Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать заявителей на визу на сайт визового центра VFS global ( https://visa.vfsglobal.com/rus/ )

Регистрация на сайте свободная ( логин, пароль )

Порядок действий (записи) :

1) Авторизация.

2) Выбор категории визы

3) При отсутствии свободных слотов на запись, необходимо отправлять запросы с определенной периодичностью.

4) При наличии свободных слотов - автоматический ввод данных клиента ( паспорт, ФИО, Телефон, даты ) - запись!

Создание ботов
3 месяца назад
guest_1738674417496
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Заявки фрилансеров

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