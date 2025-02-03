Разработка API на Node.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок186 просмотров

В поиске опытного бэкенд разработчика (не студию)
Желательно длительное периодическое сотрудничество

Стек:
Node.js (Express / Next)
MongoDB
Auth/JWT

Next.jsNode.jsРазработка APIРазработка бэкенда
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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