Нужен скрипт который в реальном времени отслеживает фейсбук

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Закрыт6 заявок329 просмотров

Нужен скрипт который в реальном времени отслеживает посты в фейсбук и проверяет на наличие ключевых слов определенные группы в Фейсбук (как закрытые в которых я состою так и открытые) (которые, я буду иметь возможность указывать), посты в них и как только они появляются (посты с интересующими меня отслеживаемыми словами) он меня об этом информирует на почту или в телеграмм со ссылкой на этот пост.

Написание скриптов
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