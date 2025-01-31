Нужен скрипт который в реальном времени отслеживает посты в фейсбук и проверяет на наличие ключевых слов определенные группы в Фейсбук (как закрытые в которых я состою так и открытые) (которые, я буду иметь возможность указывать), посты в них и как только они появляются (посты с интересующими меня отслеживаемыми словами) он меня об этом информирует на почту или в телеграмм со ссылкой на этот пост.