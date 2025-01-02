Требуются создатели контента для работы с TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts. Задача - привлечение клиентов в телеграмм каналы с помощью реферальных ссылок. Опыт не обязателен, важно желание зарабатывать. Возможен доход до 100 клиентов в день с прогретым аккаунтом.