Ищется специалист для продвижения телеграм-каналов и ботов, посвященных телемедицине для экспатов в странах ЕС. Задачи включают поиск релевантных каналов, публикацию рекламы и подготовку отчетов. Ожидается опыт работы в данной нише и предложения по сотрудничеству.
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