Повідомити 1000 потенційних клієнтів про наш сервіс Optizium.net

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка12 просмотров

Интерсни лиди optizium.net ожидаю ваше предложение, рассмотрим все варианти

ЛидогенерацияПривлечение клиентов
3 месяца назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Специалист по продвижению каналов в Telegram (телемедицина)

    Ищется специалист для продвижения телеграм-каналов и ботов, посвященных телемедицине для экспатов в странах ЕС. Задачи включают поиск релевантных каналов, публикацию рекламы и подготовку отчетов. Ожидается опыт работы в данной нише и предложения по сотрудничеству.

    ЛидогенерацияПривлечение клиентовПродвижение в социальных сетяхTelegram
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создатель простых TikTok видео

    Требуются создатели контента для работы с TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts. Задача - привлечение клиентов в телеграмм каналы с помощью реферальных ссылок. Опыт не обязателен, важно желание зарабатывать. Возможен доход до 100 клиентов в день с прогретым аккаунтом.

    Привлечение трафикаInstagramTelegramTikTokYouTube
    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ліди для юридичної компанії в Києві

    Шукаю готові ліди для юридичної компанії в Києві. Цікавлять лише контакти потенційних клієнтів, які вже зацікавлені в юридичних послугах. Не потрібно підключення рекламних платформ. Готовий купувати будь-які обсяги лідів та можливе довгострокове співробітництво.

    Лидогенерация
    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Обзвон бази 400 клієнтів

    Необходимо провести обзвон 400 клиентов для восстановления базы данных. Задача включает уточнение актуальности телефонных номеров и выяснение, используют ли клиенты наш продукт (каву, стаканчики) или аналогичный у конкурентов. Полученные данные вводятся в программу. Рабочий телефон для обзвона предоставляется.

    Продажи и лиды11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Онлайн маркетолог

    Требуется онлайн маркетолог для продвижения в социальных сетях и работы с Google AdWords. График: частичная занятость (20 часов в неделю). Важно предоставить результаты, кейсы и стоимость услуг. Опыт в лидогенерации приветствуется.

    ЛидогенерацияТаргетированная рекламаGoogle AdsSMM
    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Sales в дизайн-студию

    Ищем специалиста по продажам, который имеет опыт работы в креативных индустриях и сильную сеть контактов в Азии и Европе. Работа предполагает участие в интересных проектах в команде, ценящей эмпатию и креативность. Возможна удаленная работа.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сбор клиентской базы и лидогенерация

    $1000

    Необходима сбор клиентской базы и настройка лидогенерации для привлечения заявок на ремонт квартир под ключ. Целевая аудитория - клиенты, получающие ключи в новостройках Москвы. Задача включает в себя разработку стратегии и методов для эффективного привлечения клиентов.

    ЛидогенерацияСбор данных
    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Рассылка apollo

    Требуется провести качественную рассылку в Apollo по заданным критериям для участия в конкурсе. Рассматриваются англоязычные варианты и другие предложения. Необходимо обеспечить соответствие требованиям для эффективного привлечения лидов и продаж.

    Рассылка сообщений
    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Найти клиентов

    Необходима база клиентов для компании, занимающейся арендой спецтехники, включая катки, экскаваторы и бульдозеры. Работа осуществляется по всему ЮФО. Ожидаются контакты потенциальных клиентов для увеличения продаж и генерации лидов.

    Привлечение клиентов
    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Рекламный менеджер

    Ищем рекламного менеджера для Telegram-канала о криптовалютах. Задача: находить рекламодателей. Оплата составляет 15-20% с каждой продажи рекламы. Два варианта размещения: 1/24 за 2500 руб и 2/48 за 3000 руб, на постоянной основе 6000 руб.

    Telegram
    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад