Привет, ищу ребят для простой работы с большими перспективами.

Я занимаюсь продажей сливов различных стримерш, блогерш, певиц и тд.(телеграмм каналы с приватками), все эти приватки не являются скамом, в них огромное количество контента, так что здесь никто никого не обманывает. Ваша цель-лить трафик в телеграмм канал используя Tik Tok, YouTube Shorts, Instagram Reels или любые другие платформы где можно переливать потенциальных клиентов. Очень хорошо если у вас уже есть аккаунт на одной из перечисленных платформ, телеграмм канал, различные софты и тд. Опыт и возраст не важен, важно лишь ваше желание зарабатывать!

Мы будем работать по реферальным ссылкам, у вас будет своя личная, по которой я буду отслеживать всех покупателей и знать сколько людей купили приватку по вашей ссылке.

Имея более менее прогретый тик ток аккаунт можно лить до 100 клиентов за день

Не стесняйся задавать вопросы, всю информацию я предоставлю, на все вопросы я отвечу)