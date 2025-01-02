Шукаю готові ліди для юридичної компанії в Києві. Цікавлять лише контакти потенційних клієнтів, які вже зацікавлені в юридичних послугах. Не потрібно підключення рекламних платформ. Готовий купувати будь-які обсяги лідів та можливе довгострокове співробітництво.
Создатель простых TikTok видео
Привет, ищу ребят для простой работы с большими перспективами.
Я занимаюсь продажей сливов различных стримерш, блогерш, певиц и тд.(телеграмм каналы с приватками), все эти приватки не являются скамом, в них огромное количество контента, так что здесь никто никого не обманывает. Ваша цель-лить трафик в телеграмм канал используя Tik Tok, YouTube Shorts, Instagram Reels или любые другие платформы где можно переливать потенциальных клиентов. Очень хорошо если у вас уже есть аккаунт на одной из перечисленных платформ, телеграмм канал, различные софты и тд. Опыт и возраст не важен, важно лишь ваше желание зарабатывать!
Мы будем работать по реферальным ссылкам, у вас будет своя личная, по которой я буду отслеживать всех покупателей и знать сколько людей купили приватку по вашей ссылке.
Имея более менее прогретый тик ток аккаунт можно лить до 100 клиентов за день
Не стесняйся задавать вопросы, всю информацию я предоставлю, на все вопросы я отвечу)
Заявки фрилансеров
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