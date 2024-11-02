Необходимо провести обзвон 400 клиентов для восстановления базы данных. Задача включает уточнение актуальности телефонных номеров и выяснение, используют ли клиенты наш продукт (каву, стаканчики) или аналогичный у конкурентов. Полученные данные вводятся в программу. Рабочий телефон для обзвона предоставляется.
Ліди для юридичної компанії в Києві
Шукаю готові ліди для юридичної компанії в Києві. Цікавлять виключно готові контакти потенційних клієнтів, які зацікавлені в юридичних послугах.
Умови:
Не цікавить підключення "Google Ads" або інших рекламних платформ.
Готовий купувати лише вже готові ліди.
Приймаю будь-які обсяги, можливе довгострокове співробітництво.
Заявки фрилансеров
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