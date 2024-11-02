Ліди для юридичної компанії в Києві

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Закрытнет заявок12 просмотров

Шукаю готові ліди для юридичної компанії в Києві. Цікавлять виключно готові контакти потенційних клієнтів, які зацікавлені в юридичних послугах.

Умови:

  • Не цікавить підключення "Google Ads" або інших рекламних платформ.

  • Готовий купувати лише вже готові ліди.

  • Приймаю будь-які обсяги, можливе довгострокове співробітництво.

Лидогенерация
4 месяца назад
guest_1703680000219
год в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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