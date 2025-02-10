Специалист по продвижению каналов в Telegram (телемедицина)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки48 просмотров

Ищем специалиста для продвижения наших телеграм каналов, и ботов.

Все посвящено телемедицине в странах ЕС для экспатов.

Языки нашего сервиса: украинский, русский, английский.

Целевая аудитория:

Экспаты, живущие в следующих странах (по приоритету):

Испания, Португалия, Германия, Франция, Италия.

Задачи:

  1. Развивать текущие каналы в Telegram, составлять посты.

  2. Поиск релевантных каналов и групп в Telegram для размещения рекламы.

  3. Планирование и отчеты по результатам работы.

Варианты сотрудничества предлагайте.

Возможно у вас есть "пакетные предложения", либо фулл-тайм / парт-тайм.

В идеале, чтобы у вас был опыт работы с подобной тематикой.

TelegramЛидогенерацияПривлечение клиентовПродвижение в социальных сетях
3 месяца назад
rior
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
140 отзывов(-2)
3 месяца назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Михаил
 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ірина
 
47 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
92 отзыва
3 месяца назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)