Ищем специалиста для продвижения наших телеграм каналов, и ботов.

Все посвящено телемедицине в странах ЕС для экспатов.

Языки нашего сервиса: украинский, русский, английский.

Целевая аудитория:

Экспаты, живущие в следующих странах (по приоритету):

Испания, Португалия, Германия, Франция, Италия.

Задачи:

Развивать текущие каналы в Telegram, составлять посты. Поиск релевантных каналов и групп в Telegram для размещения рекламы. Планирование и отчеты по результатам работы.

Варианты сотрудничества предлагайте.

Возможно у вас есть "пакетные предложения", либо фулл-тайм / парт-тайм.

В идеале, чтобы у вас был опыт работы с подобной тематикой.