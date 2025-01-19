Дизайнер в SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки31 просмотр

Агентству 2U Agency требуется дизайнер для создания макетов в контент планы клиентов. Задачи включают разработку постов, stories и reels по техническим заданиям. Необходимы знания графических и мобильных редакторов, понимание трендов и хорошая насмотренность. Условия работы: дистанционно, гибкий график, оплата за проект (10000 руб.).

3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Муна
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Дарьяна
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад