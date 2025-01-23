Требуется СММ-менеджер для ведения социальных сетей на тему маркетплейсов. Необходимо создать упаковку для телеграм-канала, разработать контент-план, рубрики и сценарии для видео. Опыт ведения каналов по тематике маркетплейсов обязателен. Включает текстовое ведение, ответы на комментарии и постановку ТЗ на видеоролики.
Продвижение телеграм\инстаграм магазина по тематическим игрушкам
Продвижение телеграм\инстаграм магазина по тематическим игрушкам\сувениров
Создать с 0 телеграм канал \ инстаграм
так же умение работать с тикток\рилсами
вести тг\тт\инст
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