Добрый день!

Есть сайт на Друпале из которого нужно выгрузить статьи на другой сайт в БУС Битрикс.

Категорий на сайте источнике 8, количество статей около 10000. Статьи стандартные, просто текст и картинки.

От вас предложения по срокам и цене.