Ищется специалист для срочной разработки на Битрикс 1С. Необходимо развернуть админку и интегрировать верстку сайта с товарами. Есть хостинг и исходники. Бюджет 650-800$, стартовые условия для начала работы – 200$. Задача должна быть выполнена быстро и четко.
Выгрузить статьи из Друпал в Битрикс
Добрый день!
Есть сайт на Друпале из которого нужно выгрузить статьи на другой сайт в БУС Битрикс.
Категорий на сайте источнике 8, количество статей около 10000. Статьи стандартные, просто текст и картинки.
От вас предложения по срокам и цене.
Заявки фрилансеров
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