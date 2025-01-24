Выгрузить статьи из Друпал в Битрикс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки266 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на Друпале из которого нужно выгрузить статьи на другой сайт в БУС Битрикс.

Категорий на сайте источнике 8, количество статей около 10000. Статьи стандартные, просто текст и картинки.

От вас предложения по срокам и цене.

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