Необходимо создать wiki, которую мы будем наполнять документацией по нашему продукту, Заказчик будет иметь ограниченный доступ (пока один, но на будущее будут и другие). Этот доступ мы будем выдавать сами, и администратор заказчика на свои "полки".

Фронт работ:

1) развернуть wiki, https://www.bookstackapp.com/ , хостинг наш, будет в Yandex облаке.

2) настроить шаблоны документов;

3) сделать ограниченный доступ (предложить какие могут быть варианты организации): для нас, для заказчика; доступ потом мы должны будем настраивать сами, и администратор заказчика на свои полки;

4) настроить экспорт полок, книг с главами и страницами для резервного копирования, и для настройки и запуска нами экспорта на ресурс заказчика;

5) настроить возможность сохранять страницы в Word и pdf формат пользователями при наличии прав.

Передаётся потом нашей команде для управления.