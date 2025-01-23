Развернуть wiki bookstack, настроить доступ и экспорт

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Необходимо создать wiki, которую мы будем наполнять документацией по нашему продукту, Заказчик будет иметь ограниченный доступ (пока один, но на будущее будут и другие). Этот доступ мы будем выдавать сами, и администратор заказчика на свои "полки".
Фронт работ:
1) развернуть wiki, https://www.bookstackapp.com/, хостинг наш, будет в Yandex облаке.
2) настроить шаблоны документов;
3) сделать ограниченный доступ (предложить какие могут быть варианты организации): для нас, для заказчика; доступ потом мы должны будем настраивать сами, и администратор заказчика на свои полки;
4) настроить экспорт полок, книг с главами и страницами для резервного копирования, и для настройки и запуска нами экспорта на ресурс заказчика;
5) настроить возможность сохранять страницы в Word и pdf формат пользователями при наличии прав.

Передаётся потом нашей команде для управления.

Настройка сайтов
3 месяца назад
guest_1738329303976
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

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