Требуется разработка сайта-визитки для девушки-модели, который будет рассказывать о ее жизни и карьере. Сайт должен включать ссылки на портфолио, форму связи и социальные сети. Ожидается простой и современный дизайн, удобный в администрировании, возможно использование конструкторов. Обсуждение деталей возможно в личных сообщениях.
Сайт под ключ
Интересует сайт ( Портфолио) под ключ
Есть начатый сайт, который Сделан на движке вордпресс, шаблон - Impreza
Его нужно доделать, улучшить и.т.д создать дизайн под вид деятельности
Сориентируйте по цене и срокам
С уважением
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $15
Требуется разработать одностраничный сайт для продажи косметики. Сайт должен быть представлен в виде длинной страницы с логическими блоками и возможностью онлайн-оплаты. Предпочтение отдается новичкам, так как бюджет ограничен.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать сайт-каталог интернет-магазина по граниту на платформе Joomla или WordPress. Заказ включает создание шаблона и дополнительных страниц. Клиент самостоятельно заполнит контент. Срочное выполнение заказа ожидается.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется человек или команда из Днепра для разработки сайта по бассейнам. Необходимы услуги по дизайну, верстке и бекенду, включая калькуляторы и формы обратной связи. Возможна минимальная поддержка сайта на хостинге. Подробное ТЗ будет предоставлено позже.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка простого сайта для автосалона на платформе WordPress. Сайт должен включать возможность размещения фотографий и характеристик автомобилей, фильтрацию по опциям, а также интеграцию с соцсетями. Необходимо следовать брендбуку для размещения логотипа и настройки цветов и шрифтов. Рассматриваются альтернативные платформы.Закрыт3 месяца назад
Требуется разработка Landing page для добавки «под ключ». Необходима команда из копирайтера и дизайнера для создания готовой страницы с полным наполнением. Предоставляются мокапы и фото продукта, остальные материалы на исполнителе. Пример желаемого лендинга указан.Закрыт2 месяца назад
Необходимо создать сайты «под ключ» для проекта, связанного с открытием кейсов в CS2. Ожидается полное выполнение работ, включая дизайн и функционал. Подробности и требования будут предоставлены.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать каталог сайтов «под ключ» с функционалом, аналогичным Trinity Rental. Необходим удобный интерфейс и привлекательный дизайн. Ожидается внимание к деталям и качественное исполнение проекта.Закрыт2 месяца назад
Потрібно створити сайт на WordPress для компанії-виробника промислового обладнання. Сайт повинен мати каталог, новини, опис компанії та зворотний зв'язок, а також підтримувати три мови. Додатково потрібно адаптувати сайт для іноземного філіалу з зміною дизайну та мов.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать сайт-портфолио для графического дизайнера на платформе Тильда. Заказ включает создание 10 кейсов с аккуратной версткой страниц, используя брендбуки и концепты. Также предусмотрено добавление новых кейсов на сайт дважды в месяц за дополнительную плату.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 месяца назад