Сайт под ключ

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Завершен31 заявка189 просмотров

Интересует сайт ( Портфолио) под ключ

Есть начатый сайт, который Сделан на движке вордпресс, шаблон - Impreza

Его нужно доделать, улучшить и.т.д создать дизайн под вид деятельности

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С уважением

WordPressДоработка сайтов
3 месяца назад
Mister1980
Александр 
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Выбранный исполнитель

VladLanchak
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3 месяца назад
$200
20 дней
Escrow
Владислав справился с заданием просто великолепно. Он не только отличный специалист, но и замечательный человек. Всегда на связи. Вносит личные предложения, улучшения – всё супер. Доволен, рекомендую!
Замечательный заказчик и человек) Четко формулирует задачи, всегда на связи и открыт к диалогу. Работать с ним было приятно и комфортно. С оплатой проблем нет)

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