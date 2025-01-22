Сайт для автосалона WordPress

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Закрыт16 заявок100 просмотров

Создать простой сайт для автосалона аналогичный этому:

https://autolandagency.sk/ponuka/

Продажи будут идти с сайтов объявлений. Собственный сайт нужен для солидности. Никакие специальные возможности не требуются.

Необходимо размещать из административной панели фотографии и характеристики автомобилей, который есть в продаже. На сайте должен быть фильтр на несколько опций. Нужно разместить логотип, цвета и шрифты согласно брендбука. Установить несколько ссылок на соцсети.

Если вы предложите что-то более подходящее, чем WordPress, я готов рассмотреть другие варианты.

WordPressСоздание сайтов
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