Создать простой сайт для автосалона аналогичный этому:

https://autolandagency.sk/ponuka/

Продажи будут идти с сайтов объявлений. Собственный сайт нужен для солидности. Никакие специальные возможности не требуются.

Необходимо размещать из административной панели фотографии и характеристики автомобилей, который есть в продаже. На сайте должен быть фильтр на несколько опций. Нужно разместить логотип, цвета и шрифты согласно брендбука. Установить несколько ссылок на соцсети.

Если вы предложите что-то более подходящее, чем WordPress, я готов рассмотреть другие варианты.