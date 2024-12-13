Доработать сайт на Bitrix + АСПРО

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки179 просмотров

Необходимо провести комплекс работ по доработке сайта на Битрикс "Управление сайтом" с модулем АСПРО.

Работы по верстке и фронтенду. + Добавить еще одну языковую версию сайта.

ТЗ четкое, но нет макетов, все "на глаз", но максимально приближено к задачам.

ТЗ отправлю в ЛС.

Сроки очень сильно ограничены.

Оплата - перевод на карту или Золотая Корона.

1С-БитриксАСПРОВерстка сайтовДоработка сайтовРазработка фронтенда
4 месяца назад
parnut
Павел 
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