Необходимо провести комплекс работ по доработке сайта на Битрикс "Управление сайтом" с модулем АСПРО.

Работы по верстке и фронтенду. + Добавить еще одну языковую версию сайта.

ТЗ четкое, но нет макетов, все "на глаз", но максимально приближено к задачам.

ТЗ отправлю в ЛС.

Сроки очень сильно ограничены.

Оплата - перевод на карту или Золотая Корона.