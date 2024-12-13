Требуется обновление модуля "Налоговые ставки РФ" в CS-Cart. Необходимо добавить новые поля для ставок НДС 5% и 7%. Обеспечьте корректное введение данных.
Доработать сайт на Bitrix + АСПРО
Необходимо провести комплекс работ по доработке сайта на Битрикс "Управление сайтом" с модулем АСПРО.
Работы по верстке и фронтенду. + Добавить еще одну языковую версию сайта.
ТЗ четкое, но нет макетов, все "на глаз", но максимально приближено к задачам.
ТЗ отправлю в ЛС.
Сроки очень сильно ограничены.
Оплата - перевод на карту или Золотая Корона.
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