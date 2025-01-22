Требуется создание Landing page для добавки.

Пример лендинга который нравится и который хотел бы взять за основу https://store.happymammoth.com/products/the-new-ultra-potent-hormone-harmony

Важно: я ищу работу «под ключ». На выходе я хочу увидеть готовую для работы страницу со всеми необходимыми материалами и наполнением, то есть потребуется команда включающая копирайтера и дизайнера.

Я предоставляю мокап товара для создания картинок для листинга, а так же “real life” фото + краткое описание продукта. Все остальное, кроме видео-отзывов на исполнителе.

P.S. Магазин на Shopify, рынок США