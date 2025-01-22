Создание посадочной страницы Shopify для БАД по образцу под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок131 просмотр

Требуется создание Landing page для добавки.

Пример лендинга который нравится и который хотел бы взять за основу https://store.happymammoth.com/products/the-new-ultra-potent-hormone-harmony

Важно: я ищу работу «под ключ». На выходе я хочу увидеть готовую для работы страницу со всеми необходимыми материалами и наполнением, то есть потребуется команда включающая копирайтера и дизайнера.

Я предоставляю мокап товара для создания картинок для листинга, а так же “real life” фото + краткое описание продукта. Все остальное, кроме видео-отзывов на исполнителе.

P.S. Магазин на Shopify, рынок США

Дизайн лендинговСоздание картинок
3 месяца назад
SamLevin999
Сэм Левин 
45 лет
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
3 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 минут назад
130 отзывов
3 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
17 отзывов
3 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Екатерина
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 отзыва
3 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
3 месяца назад
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
17 минут назад
6 отзывов
3 месяца назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
66 отзывов(-2)
3 месяца назад
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»