Одностраничный сайт

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Закрыт26 заявок167 просмотров

нужно создать одностраничный сайт для продажи товара (косметика ) Такой Это сайт, всё содержимое которого помещается на одной странице, которая просматривается прокруткой. У него нет разветвленной структуры, это просто длинная страница с логическими блоками, которую пользователь скролит по мере чтения. и с оплатой

могу предложить работу новичку так как бюджет не большой

Создание одностраничных сайтов
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