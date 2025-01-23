нужно создать одностраничный сайт для продажи товара (косметика ) Такой Это сайт, всё содержимое которого помещается на одной странице, которая просматривается прокруткой. У него нет разветвленной структуры, это просто длинная страница с логическими блоками, которую пользователь скролит по мере чтения. и с оплатой

могу предложить работу новичку так как бюджет не большой