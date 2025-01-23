Ищется главный редактор мультимедийных игр для управления проектами, взаимодействия с авторами, дачи задач и соблюдения дедлайнов. Обязанности включают создание новых вопросов для квизов. Требуется опыт написания вопросов. Удаленная работа, частичная занятость, высокая зарплата.
Комьюнити-менеджер
Требования:
наличие компьютера или ноутбука;
достаточный опыт в теме комьюнити-менеджмента канала в Telegram;
понимание анонимности и конфиденциальности, умение работать с VPN;
умение создавать и использовать телеграм-ботов для различных целей (желательно, но не обязательно);
умение планировать, составлять задачи, и выполнять их;
коммуникабельность, видение и понимание как получать нужное от человека при общении;
свободное владение русским языком, базовые знания английского;
наличие навыков социальной инженерии (желательно, но не обязательно);
умение и страсть писать цепляющие провокационные тексты (без излишеств, в пределах разумности и адекватности);
инициативность и креативность;
Обязанности:
ведение и администрирование телеграм-канала;
наполнение канала контентом на основе предоставленной информации (посты, опросы и т.д.);
коммуникация с участниками канала;
поиск другой информации по заданной теме и публикация постов на ее основе;
добавление необходимых участников в канал;
накрутка участников до необходимого количества;
накрутка реакций на посты в канале;
размещение статей и ссылок на канал на внешних ресурсах;
увеличение заинтересованных подписчиков на канале;
Условия:
$300 в неделю + бонусы за KPI (от 200 до 500$);
Работай в удобное для себя время, но будь на связи с 9:00 до 22:00 по Киеву;
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектаминет заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать контент и техническое задание для сайта и приложения с популярными карточными играми: Сека, Очко и Храп. Необходим анализ конкурентов, отбор лучших идей и создание уникального контента, который привлечет игроков. Проект ориентирован на социальное взаимодействие и эмоциональный интерес пользователей.Закрыт3 месяца назад
- $500
Ищется специалист по поиску и подбору товаров для YouTube-канала. Задачи включают анализ товаров на AliExpress и Amazon, составление тематических подборок, подготовку материалов для видео, включая ссылки, фотографии и демонстрации. Требуется отличное знание платформ, навыки систематизации данных и внимательность. Долгосрочное сотрудничество с конкурентной оплатой и премиями.Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется управляющий для продвижения проекта в сфере психологии и эзотерики. Задача включает работу над каналом на YouTube и активность в сети. Ожидается разработка стратегии продвижения и взаимодействие с аудиторией.Закрыт4 месяца назад
- $1000
Приглашаем креативного маркетингового менеджера для управления проектами в iGaming. Основные задачи включают управление продуктом для большой аудитории и создание email-рассылок. Работа удаленная в профессиональной команде с возможностью быстрого роста оплаты и премиями.Управление проектами3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется менеджер для раскрутки телеграмм канала, посвященного киберспортивной команде. Основные задачи включают управление проектами и продвижение канала, чтобы привлечь больше подписчиков и повысить активность.Управление проектами4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищется специалист для пересоздания коммерческого предложения. Необходимо использовать старое предложение и образец как основу. Важно учесть все ключевые моменты и сделать его актуальным для текущих условий.Закрыт5 месяцев назад
Требуется ИТ маркетолог для управления проектами в организации. Идеальный кандидат должен иметь опыт в данной сфере. Обсуждение деталей возможно в личных сообщениях.Управление проектаминет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $10
Шукаємо людей для допомоги в публікації вакансій на платформах пошуку роботи. Маємо великий обсяг вакансій, за кожну розміщену вакансію пропонуємо 400 грн. Необхідна оперативність та увага до деталей.Управление проектами9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $5000
Требуется продакт-менеджер с опытом в Woman’s Health для работы в международном стартапе. Задачи включают управление проектами, предложение новых идей и фич. Команда русскоязычная, приложение на английском. Зарплата от 3 до 5 тысяч долларов.Управление проектаминет заявокЗакрыт6 месяцев назад