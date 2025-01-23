Комьюнити-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок77 просмотров

Требования: 

  • наличие компьютера или ноутбука;

  • достаточный опыт в теме комьюнити-менеджмента канала в Telegram;

  • понимание анонимности и конфиденциальности, умение работать с VPN;

  • умение создавать и использовать телеграм-ботов для различных целей (желательно, но не обязательно);

  • умение планировать, составлять задачи, и выполнять их;

  • коммуникабельность, видение и понимание как получать нужное от человека при общении;

  • свободное владение русским языком, базовые знания английского;

  • наличие навыков социальной инженерии (желательно, но не обязательно);

  • умение и страсть писать цепляющие провокационные тексты (без излишеств, в пределах разумности и адекватности);

  • инициативность и креативность;



Обязанности: 

  • ведение и администрирование телеграм-канала;

  • наполнение канала контентом на основе предоставленной информации (посты, опросы и т.д.);

  • коммуникация с участниками канала;

  • поиск другой информации по заданной теме и публикация постов на ее основе;

  • добавление необходимых участников в канал;

  • накрутка участников до необходимого количества;

  • накрутка реакций на посты в канале;

  • размещение статей и ссылок на канал на внешних ресурсах;

  • увеличение заинтересованных подписчиков на канале;

Условия:

  • $300 в неделю + бонусы за KPI (от 200 до 500$);

  • Работай в удобное для себя время, но будь на связи с 9:00 до 22:00 по Киеву;

TelegramНаполнение сайтовПоиск информацииПривлечение подписчиковРазмещение ссылокРазмещение статей
3 месяца назад
guest_16760436084407
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