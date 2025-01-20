Главный редактор мультимедийных игр

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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Нужен главный редактор мультимедийных игр для работы с авторами, дачи задач, внесения правок, соблюдения дедлайнов и создания новых вопросов для квизов. Опыт написания вопросов обязателен. Удаленная работа, частичная занятость, высокая зарплата.

3 месяца назад
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