Ищу человека из Днепра для разработки сайта. Пример сайта в описании.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт13 заявок47 просмотров

Добрый день.

Ищу человека(можно команду) из г.Днепр для разработки сайта по бассейнам.
Сайт по функционалу очень близкий к этому https://posh-pools.com.ua/

Что нужно:
1. Дизайн
2. Верстка
3. Бекенд (в основном это будет касаться калькуляторов и формы обратной связи)
4. Желательно также постоянно минимально поддерживать сайт на хостинге (этот пункт обсуждаемый).

Более подробное ТЗ будет предоставлено. Пока хотелось бы предварительно пообщаться кто сможет выполнить такую работу из Днепра.

Верстка сайтовДизайн сайтовРазработка бэкендаСоздание сайтов
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