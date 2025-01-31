Ищется опытный разработчик Bitrix для экстренной интеграции верстки на PHP в систему. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с Bitrix.
Разработка модуля для поиска и парсинга файлов субтитров
Разработка модуля для поиска и парсинга файлов субтитров из нескольких источников/сайтов. Поиск осуществляется по определенным ключевым словам, а результаты используются для сохранения архивных файлов .zip, .rar, содержимое которых распаковывается на наш сервер. Требуется очень хорошее знание cms DLE и отличная работа с php, css, javascript.
Более подробная информация будет предоставлена в личных сообщениях тому, кто заинтересуется заданием
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