Разработка модуля для поиска и парсинга файлов субтитров из нескольких источников/сайтов. Поиск осуществляется по определенным ключевым словам, а результаты используются для сохранения архивных файлов .zip, .rar, содержимое которых распаковывается на наш сервер. Требуется очень хорошее знание cms DLE и отличная работа с php, css, javascript.

Более подробная информация будет предоставлена в личных сообщениях тому, кто заинтересуется заданием