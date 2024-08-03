Требуется разработать модуль авторизации, который будет отправлять код на WhatsApp. Код пишется на PHP и должен быть интегрирован в существующую систему. В заявке указывайте стоимость, сроки выполнения и сервис отправки сообщений.
Программирование генерации текста и фото в видеоряд
Меня зовут Никита. Мы занимаемся новогодними детскими подарками. Работаем с крупными клиентами напрямую и через тендеры.
Нам нужен чат-бот (для наших клиентов), который будет помещаться в детский новогодний подарок. По qr-коду родитель будет переходить в чат бот, где будут задаваться родителю вопросы получать информацию: фото ребенка, и ФИО ребенка, увлечения в двух словах, возраст, а далее, в заранее заготовленный видео-ряд - мультфильм, вставлять эту информацию и озвучивать его имя. Озвучивание видеоряда необходимо. Нужно будет, чтобы дед мороз и снегурочка имели свои голоса. Дед мороз должен произносить имя, возраст и увлечение ребенка. Вставка фото будет производиться в статичную картинку - открытую книгу и проекцию проектора на стену.
Для подробностей готов связаться по телефону! Ждем предложений
Заявки фрилансеров
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