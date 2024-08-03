Программирование генерации текста и фото в видеоряд

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Меня зовут Никита. Мы занимаемся новогодними детскими подарками. Работаем с крупными клиентами напрямую и через тендеры.

Нам нужен чат-бот (для наших клиентов), который будет помещаться в детский новогодний подарок. По qr-коду родитель будет переходить в чат бот, где будут задаваться родителю вопросы получать информацию: фото ребенка, и ФИО ребенка, увлечения в двух словах, возраст, а далее, в заранее заготовленный видео-ряд - мультфильм, вставлять эту информацию и озвучивать его имя. Озвучивание видеоряда необходимо. Нужно будет, чтобы дед мороз и снегурочка имели свои голоса. Дед мороз должен произносить имя, возраст и увлечение ребенка. Вставка фото будет производиться в статичную картинку - открытую книгу и проекцию проектора на стену.

Для подробностей готов связаться по телефону! Ждем предложений

Озвучка видеоСоздание чат-ботов
3 месяца назад
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