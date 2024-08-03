Меня зовут Никита. Мы занимаемся новогодними детскими подарками. Работаем с крупными клиентами напрямую и через тендеры.

Нам нужен чат-бот (для наших клиентов), который будет помещаться в детский новогодний подарок. По qr-коду родитель будет переходить в чат бот, где будут задаваться родителю вопросы получать информацию: фото ребенка, и ФИО ребенка, увлечения в двух словах, возраст, а далее, в заранее заготовленный видео-ряд - мультфильм, вставлять эту информацию и озвучивать его имя. Озвучивание видеоряда необходимо. Нужно будет, чтобы дед мороз и снегурочка имели свои голоса. Дед мороз должен произносить имя, возраст и увлечение ребенка. Вставка фото будет производиться в статичную картинку - открытую книгу и проекцию проектора на стену.



Для подробностей готов связаться по телефону! Ждем предложений