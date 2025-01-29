Необходимо запустить приложение, написанное на C++, в среде Linux. Требуется создать образ, который можно будет использовать для прошивки ПК с помощью флешки. Проект ориентирован на разработку для слотов.
Игра для телеграмм
Нужно разработать игру по ТЗ в телеграм приложении, есть даже уже часть кода и прочее реализаци, нужно доделать либо внести сильные поправки
Заявки фрилансеров
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