Игра для телеграмм

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Закрыт9 заявок34 просмотра

Нужно разработать игру по ТЗ в телеграм приложении, есть даже уже часть кода и прочее реализаци, нужно доделать либо внести сильные поправки

Разработка игр
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