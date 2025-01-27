Починить калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок28 просмотров

Здравствуйте, нужно починить калькулятор, после 5 действий ломается функционал!

3 месяца назад
guest_1738156423469
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
онлайн
107 отзывов
3 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
онлайн
31 отзыв
3 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование