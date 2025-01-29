Требуется разработать скрипт для быстрого заполнения формы с использованием стека быстрого программирования и Selenium. Время на заполнение и отправку формы — до 2 секунд. Необходима локальная разгадка капчи за 0,2-0,3 секунды и поддержка многопоточности с использованием прокси. Имеется видео и код страниц с формой для работы. Оплата после достижения результата.
Разобраться с капчей google на wordpress
Разобраться, вывести, заставить работать гугле капчу на contact-form-7 и Quiz And Survey Master.
В настройках вопрдпресса для форм стоит капча, настроены ключи. Но при вставке тега, она html коде появляется, но display:none -какойто js отрабатывает, не стили. + письмо уходит независимо введена ли капча. всего 20 форм. теги проставить я сам смогу, мне понять причину, что его прячет и запретить отправку пока она не будет введена.
для Quiz And Survey Master скачать плагин с оф сайта, поставил, но не вижу чтобы он выводился при отправке формы квиза.
сколько денег? хочу сделать как можно быстрее, т.е. сегодня
оплата по завершению.
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