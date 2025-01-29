Разобраться с капчей google на wordpress

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Разобраться, вывести, заставить работать гугле капчу на contact-form-7 и Quiz And Survey Master.
В настройках вопрдпресса для форм стоит капча, настроены ключи. Но при вставке тега, она html коде появляется, но display:none -какойто js отрабатывает, не стили. + письмо уходит независимо введена ли капча. всего 20 форм. теги проставить я сам смогу, мне понять причину, что его прячет и запретить отправку пока она не будет введена.

для Quiz And Survey Master скачать плагин с оф сайта, поставил, но не вижу чтобы он выводился при отправке формы квиза.

сколько денег? хочу сделать как можно быстрее, т.е. сегодня
оплата по завершению.

WordPressНастройка плагинов
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sergmakaron
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