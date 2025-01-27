Создание модуля "Оптимизация карточек Ozon"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка183 просмотра

. Модули системы:

1.     Модуль сбора данных:

  1. Получение информации о карточках товаров с помощью Ozon API.

  2. Сохранение данных в локальной базе.

2.     Модуль анализа:

  1. Обработка текста: библиотека NLP (например, SpaCy, Transformers).

  2. SEO-анализ: анализ ключевых слов, текстовых характеристик.

  3. Анализ изображений: OpenCV или аналог для проверки качества.

3.     Модуль рекомендаций:

  1. Алгоритм генерации оптимальных заголовков, описаний, тегов.

  2. Система подсказок по улучшению фотографий.

4.     Интерфейс пользователя:

  1. Панель управления карточками.

  2. Отчеты и подсказки в реальном времени.

  3. История изменений.

5.     Интеграция с Ozon API:

OpenCVИнтеграция APIРазработка модулей
3 месяца назад
guest_1738149339093
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад