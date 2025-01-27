Необходим скрипт для создания множества ботов в мобильной игре Black Russia на серверах проекта КРМП. Боты должны фармить средства на работе в шахте и сохранять логины и ники в текстовый файл. Программа должна быть самостоятельной, пример имеется. Дополнительная информация о игре может быть предоставлена по запросу.