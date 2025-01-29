Ищу веб-программиста для создания парсера сайтов ритейлеров бытовой техники и электроники. Нужен инструмент для автоматического сбора данных по товарам из категорий: стиральные машины, телевизоры, пылесосы, смартфоны и другие

Парсер должен собирать информацию о товарах с сайтов конкурентов, таких как Texnomart и Mediapark. Данные, которые нужно извлекать: название, цена, артикул (SKU), наличие и ссылка на товар. Важно, чтобы парсер автоматически определял селекторы, чтобы не приходилось вручную менять код при изменении структуры сайта.

Для защиты от блокировок требуется ротация User-Agent, использование прокси (если потребуется), случайные задержки между запросами и логирование ошибок. Некоторые сайты загружают данные динамически, поэтому парсер должен поддерживать работу через Selenium или Playwright.

Результаты работы парсера должны сохраняться в Excel с двумя листами: один с сырыми данными, другой с аналитикой (минимальная, максимальная, средняя цена, количество товаров и сравнение цен между конкурентами). Запуск парсера должен быть удобным, желательно одним кликом или через команду в терминале.

Если возможно, хотелось бы добавить графический интерфейс с кнопкой запуска и возможностью выбора сайтов и категорий. Конфигурация парсера должна храниться в отдельном файле (например, config.json), чтобы можно было легко добавлять новые сайты и категории.

Готов обсудить бюджет и сроки выполнения. Если у вас есть примеры подобных работ, буду рад их увидеть. Связь удобна через Telegram